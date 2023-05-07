Пригожин и Кадыров готовят провокацию для обвинения Минобороны РФ, — ISW

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: "Фокус"

Недавнее заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова может свидетельствовать о том, что эти "союзники" готовят почву для обвинения Минобороны РФ. Они постараются переложить всю ответственность за неудачу России в районе Бахмута на Шойгу.

Об этом сообщает ISW.

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Что говорят в Институте изучения войны

Кадыров и Пригожин преследуют цель заявить Минобороны РФ, что их регулярные российские войска не эффективны, а также установить условия, чтобы обвинить Шойгу в любых неудачах России в районе Бахмута.

"Это решение отражает постоянное недоверие Пригожина к российскому военному командованию, позиционирование себя как независимого от российского военного истеблишмента и позволяет ему сохранить лицо, если войска "Вагнера" не смогут захватить Бахмут. А также избежать повторения захвата Соледара", — говорится в сообщении.

В чем выгода для Кадырова

В ISW отмечают, что участие Кадырова в такой громкой операции могло бы положительно повлиять на его имидж и репутацию. Также Институт объясняет, что таким образом можно создать условия для обвинения Минобороны России в будущих неудачах. Например, если войска "Ахмата" испытывают подобные трудности, как и "вагнеровцы", и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров могут обвинить Минобороны в неспособности должным образом поддерживать их усилия, пишут в материале.

Статус боевой силы войск Пригожина и Кадырова сильно преувеличен

В ISW заявляют, что потенциально развертывание войск Кадырова на территории Бахмута и могло бы в определенной степени увеличить боевую мощь России, однако их заявления слишком преувеличены. Эксперты напоминают, что в течение 2023 года силы "Ахмада" были развернуты по всей территории Украины, в частности, в районе Белогоровки Луганской области, однако не были причастны к решительным наступательным операциям.

Однако чеченские силы, которые будут развернуты в Бахмуте, возможно, гораздо свежее, чем силы "Вагнера", которые оставались на фронте в течение месяцев, заявляют в Институте изучения войны.

"Однако предположение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться вглубь и занять Бахмут за "считанные часы", является типичным хвастовством Кадырова, который игнорирует тактическую ситуацию на месте в Бахмуте. Кроме того, предположение Пригожина о том, что ЧВК "Вагнер "Утратит свой боевой потенциал ровно в полночь 10 мая, является риторическим моментом, выбранным для того, чтобы избежать ухода ко Дню победы 9 мая. Боевые силы не исчерпывают внезапно все свои боевые возможности в один отдельный момент", — отмечают в ISW.

Напомним, 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.

А уже вчера, 6 мая, Пригожин заявил, что передумал "сдавать" Бахмут. Ему на помощь согласился прийти Рамзан Кадыров со своим войском "Ахмат".