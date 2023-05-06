Пригожин передумал сдавать Бахмут, на помощь идут "кадыровцы"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Новини.LIVE

Вчера, 5 мая, Евгений Пригожин заявил, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. Это должно было произойти 10 мая, сразу после Дня победы. Однако сегодня владелец террористической организации "Вагнер" изменил свое решение.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

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По словам руководителя террористов Пригожина, отступление от Бахмута отменяется. На место "вагнеровцев" вроде бы согласились прийти "кадыровцы" и продолжать вести наступательные действия.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, скорее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, стать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять немедленно, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места стали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть больше двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмат", — заявил Пригожин.

Пригожин официально обратился к Минобороне РФ

Пресс-служба Пригожина опубликовала официальное заявление главы ППК "Вагнер", в котором Пригожин просит передать позиции "вагнеровцев" подразделениям батальона "Ахмат" в населенном пункте Бахмут.

Ранее Пригожин заявлял, что "вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это должно было произойти 10 мая, сразу после Дня Победы.

В то же Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте. Глава Чечни призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы взрывают боевой дух военных. Кроме того, он заявил, что сможет заменить "вагнеровцев", если они покинут Бахмут, "кадыровцами".

К слову, российские СМИ проигнорировали слова главы "вагнеровцев", где он раскритиковал работу Минобороны РФ. На первом канале и "Информационном канале", занимающих большую часть сетки, не было ни слова о заявлениях Пригожина, в то время как они рассказывали о событиях в ДНР и Европе, что наращивает военную помощь Киеву.