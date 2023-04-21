Пригожин стверджує, що син Пєскова відслужив у ПВК "Вагнер": віддав сам батько

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Фокус

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова нібито відслужив у нього. За його словами, Микола Пєсков був у його ПВК артилеристом.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина в Telegram.

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Пригожин стверджує, що на службу до "вагнерівців" Миколу віддав його батько.

"Зі всіх моїх знайомих (уперше про це скажу) одна людина — Д. С. Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, прийшов і сказав — "забери його простим артилеристом". Відпрацював абсолютно нормально, по коліно в болоті, в л*йні на "Урагані", — заявив Пригожин.

Однак він не уточнив коли й де саме воював син прессекретаря РФ. Також невідомо, чи був Микола Пригожин в Україні.

Нагадаємо, що колишній в'язень Азамат Улдаров, який воював у ПВК "Вагнер" і брав участь у розстрілах мирного населення в Україні, звернувся до Володимира Путіна з проханням "зупинити кровопролиття".

Також ми писали, що керівник "вагнерівців" Євген Пригожин вимагає від Генпрокуратури України передати йому колишніх членів ПВК, які розповіли про звірства найманців "Вагнер" в Бахмуті. Пригожин обіцяє їм "справедливий суд".

Додамо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" почала отримувати допомогу від міністерства оборони РФ. Причиною зміни ставлення Кремля до компанії Євгена Пригожина є невдачі на фронті регулярної армії.