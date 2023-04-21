Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин стверджує, що син Пєскова відслужив у ПВК "Вагнер": віддав сам батько arrow

Пригожин стверджує, що син Пєскова відслужив у ПВК "Вагнер": віддав сам батько

21 квітня 2023 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пригожин стверджує, що син Пєскова відслужив у ПВК "Вагнер": віддав сам батько
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Фокус
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова нібито відслужив у нього. За його словами, Микола Пєсков був у його ПВК артилеристом.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина в Telegram.

Читайте також:

Подробиці

Пригожин стверджує, що на службу до "вагнерівців" Миколу віддав його батько.

"Зі всіх моїх знайомих (уперше про це скажу) одна людина — Д. С. Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, прийшов і сказав — "забери його простим артилеристом". Відпрацював абсолютно нормально, по коліно в болоті, в л*йні на "Урагані", — заявив Пригожин.

Однак він не уточнив коли й де саме воював син прессекретаря РФ. Також невідомо, чи був Микола Пригожин в Україні.

Нагадаємо, що колишній в'язень Азамат Улдаров, який воював у ПВК "Вагнер" і брав участь у розстрілах мирного населення в Україні, звернувся до Володимира Путіна з проханням "зупинити кровопролиття".

Також ми писали, що керівник "вагнерівців" Євген Пригожин вимагає від Генпрокуратури України передати йому колишніх членів ПВК, які розповіли про звірства найманців "Вагнер" в Бахмуті. Пригожин обіцяє їм "справедливий суд". 

Додамо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" почала отримувати допомогу від міністерства оборони РФ. Причиною зміни ставлення Кремля до компанії Євгена Пригожина є невдачі на фронті регулярної армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB