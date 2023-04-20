Вагнеровець, який розстрілював українських дітей, просить Путіна про допомогу

Азамат Улдаров, який розстрілював дітей в Україні, боїться за своє життя. Фото: скріншот відео Gulagu.net

Колишній в'язень Азамат Улдаров, який воював у ПВК "Вагнер" і брав участь у розстрілах мирного населення в Україні, звернувся до Володимира Путіна з проханням "зупинити кровопролиття".

Цю заяву Улдаров зробив під час відеоінтерв'ю із засновником російської правозахисної організації Gulagu.net Володимиром Осєчкіним 19 квітня.

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"Володимир Володимирович, батько держави, цар, президент Російської Федерації, ми на тебе покладали надії. Знав би я, на що я йшов, я б краще досидів термін і не пішов туди. Але я це зробив на прохання Російської Федерації, я пішов батьківщину захищати, за батьківщину став за свою", — звернувся він до Путіна.

"Як собак ховають у ямах"

Як стверджує Улдаров, "вагнерівців" в Україні кидають на забій, а керівництво ПВК намагається приховати правду.

"Нас обманюють, ви навіть не знаєте, що там відбувається... Вони (служба безпеки ПВК "Вагнер", — ред.) мені зараз телефонують і пропонують, щоб я приховав від вас інформацію... Я до вас звертаюся і прошу зупинити це кровопролиття.Ми там пачками, бл@@@дь, вмираємо, розумієш, пацани вмирають, хлоп'ята, їм по сімнадцять років... Як собак ховають у ямах, розумієш?" — сказав Улдаров.

"За що я та моя родина повинні страждати?"

Також колишній "вагнерівець" заявив, що служба безпеки ПВК загрожує його родині.

"Я хочу сказати тобі як є, ти президент нашої Російської Федерації Володимир Володимирович Путін, ти мужик, бл@@@дь, виправи цю ситуацію. Тут мене атакують вже, хочуть заарештувати. Вже приїжджають, батькам загрожують, матері ПВК "Вагнер" погрози кидає", — поскаржився Улдаров.

За словами Улдарова, він не розуміє, чому його родина має страждати.

"Я хочу, щоб скінчилося кровопролиття. Просто ми вбиваємо один одного. Якщо це ваше політичне, ви там вирішіть між собою. За що я і моя родина повинні страждати? Не чіпайте мою родину. Хочете там знищити, перемогти українців — хоча вони теж не при чому, вони теж не розуміють, вони теж хочуть сім'ю, дітей, жити щасливо", — сказав він.

Попередні свідоцтва

Нагадаємо, у попередньому відеоінтерв'ю, опублікованому 17 квітня, Азамат Улдаров розповів про розстріли мирного населення Бахмута, зокрема, кількох сотень мирних жителів, які ховалися в підвалі однієї з багатоповерхівок. Серед них було близько 40 дітей. За словами Улдарова, він особисто застрелив 5-річну дівчинку.

Інший колишній російський ув'язнений Олексій Савічев, який воював у ПВК "Вагнер", також розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Крім того, Савічев зізнався, що за наказом командира з позивним "Гільгамеш" підривав і підпалював тіла розстріляних українських військовополонених і російських дезертирів у рові біля консервного заводу в Бахмуті.

Також 18 квітня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що всі звинувачення на адресу його військової компанії у вбивстві мирного населення України, зокрема дітей, є брехнею. Водночас Пригожин наголосив, що готовий розібратися з тими, хто зробив сенсаційні заяви.