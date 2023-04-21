Пригожин утверждает, что сын Пескова отслужил в ЧВК "Вагнер": отдал сам отец

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Фокус

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова якобы отслужил у него. По его словам, Николай Песков был в его ЧВК артиллеристом.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.

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Пригожин утверждает, что на службу к "вагнеровцам" Николая отдал его отец.

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — Д. С. Песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал — "убери его простым артиллеристом". Отработал совершенно нормально, по колено в болоте, в го*не на "Урагане", — заявил Пригожин.

Однако он не уточнил, когда и где именно воевал сын пресс-секретаря РФ. Также неизвестно, был ли Николай Пригожин в Украине.

Напомним, что бывший узник Азамат Улдаров, воевавший в ЧВК "Вагнер" и принимавший участие в расстрелах мирного населения в Украине, обратился к Владимиру Путину с просьбой "остановить кровопролитие".

Также мы писали, что руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин требует от Генпрокуратуры Украины передать ему бывших членов ЧВК, которые рассказали о зверствах наемников "Вагнер" в Бахмуте. Пригожин обещает им "справедливый суд".

Добавим, что российская частная военная компания "Вагнер" начала получать помощь от министерства обороны РФ. Причиной изменения отношения Кремля к компании Евгения Пригожина неудачи на фронте регулярной армии.