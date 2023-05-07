Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" получила распоряжение о выдаче боеприпасов
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов. По его словам, "вагнеровцам" обещают большое количество оружия. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин будет курировать диалог в рамках боевых действий ЧВК.
Об этом заявил Евгений Пригожин.
ЧВК "Вагнер" получит боеприпасы
"Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам нужно для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник", — сказал Пригожин.
По его словам, им говорят о том, что они могут действовать в Бахмуте Донецкой области так, как считают нужным.
Суровикин будет курировать диалог в принятии решений
Пригожин заявил, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны.
"А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет", — добавил Пригожин.
Напомним, недавнее заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова может свидетельствовать о том, что эти "союзники" готовят почву для обвинения Минобороны РФ. Они постараются переложить всю ответственность за неудачу России в районе Бахмута на Шойгу.
Также мы писали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера". Пока войск Кадирова там нет.
Добавим, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил видео, в котором продемонстрировал ряды трупов "вагнеровцев" и обругал военное руководство РФ. Также в ожесточенном тоне жалуется на нехватку боеприпасов.