Пригожин заявил, что "вагнеровцы" уже под Москвой

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону. Фото: скриншот

Наемники частной военной компании "Вагнер" уже под Москвой. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что никаких компромиссов с официальными властями он не желает.

Об этом владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил на своем официальном Telegram-канале.

Читайте также:

"Вагнеровцы" под Москвой

Евгений Пригожин заявил, что подразделения его частной военной компании "Вагнер" зашли на территорию Московской области.

Он подчеркнул, что "вагнеровцы" уже под Москвой.

Компромиссов не будет

Пригожин пригрозил, что ни на какие компромиссы не пойдет.

"У нас есть цель — и мы ее достигнем сегодня", — заверил владелец ЧВК "Вагнер".

"Вагнеровцы" дошли до Москвы

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.