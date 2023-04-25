Пригожин заинтересован в поражении России: Пионтковский об истинных намерениях повара Путина

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин на пресс-конференции. Фото: DW

По мнению политолога и публициста Андрея Пионтковского, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы Россия проиграла в войне, которую развязала против Украины. Это поведение рвущегося к власти человека.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Читайте также:

Подробности

"У него сложился образ героического бойца, который "почти взял Бахмут". А предатели в российском генштабе ему помешали", — отмечает политолог.

Кроме того, Пригожин отрицательно настроен против верхушки Кремля, а его заявления даже обрели поддержку в российском обществе.

"Российские журналисты поддерживают Пригожина, мол, Россия не знает, что делать с мобилизованными, "наверх идут" фальшивые доклады. Пишут, что нужно не что-то менять в "военном колхозе", а полностью его перетряхивать. Военно-политические суды — вот такие настроения в России", — утверждает Пионтковский.

Политолог добавляет, что заявления Пригожина иллюстрируют подлинные настроения среди россиян. И более подходящего момента для контрнаступления Украины уже не будет.

Напомним, что 23 апреля российские СМИ взяли интервью у Евгения Пригожина. Он подверг критике Пескова за то, что тот отправил сына в ППК "Вагнер".

Также мы сообщали, что военное командование России отчасти наладило напряженные отношения с Пригожиным с начала апреля. Все для того, чтобы с помощью российского информационного пространства вынудить Путина завершить наступательные операции.

Добавим, что финансист Wagner Group Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне в преддверии потенциального украинского контрнаступления. Пригожин выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений.