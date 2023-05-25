Пригожин пытается вытащить Путина из Украины, - эксперт

Евгений Пригожин. Фото: РИА Новости

Скандальное интервью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выглядит как зондирование почвы для возможного отступления войск РФ из Украины. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский политический эксперт Алексей Буряченко.

Предыстория

Интервью Пригожина прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову было опубликовано 23 мая. В нем владелец "Вагнера" угрожает российским элитам народной революцией, если Россия не примется воевать "по-настоящему", привычно критикует своего старинного врага — министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также восхваляет ВСУ, называя их одной из сильнейших армий мира.

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"Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию проср***ть можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех кого возможно на производство боеприпасов", — угрожает Пригожин своим соотечественникам.

Также он заявил, что благодаря действиям российской элиты так называемая "СВО" вместо того, чтобы "денацифицировать" и "демитализировать" украинцев, сделала их одной из самых известных наций в мире.

"Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву — русским языком называю, обос***ались и отошли. Дальше к Херсону — обос***ались, отошли", — констатировал Пригожин.

Карта в колоде Путина

Как отмечает Алексей Буряченко, скандальное интервью Пригожина, с одной стороны, полностью ложится в контекст его прежних ярких заявлений, где он критикует, в частности, Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.

"Однако заметьте: Путина Пригожин не трогает — во всяком случае, напрямую. Хотя при этом и обрушивается на "спецоперацию", начать которую приказал никто иной как Путин", — подчеркивает эксперт.

Алексей Буряченко. Фото: УНИАН

Несмотря на это, по мнению Буряченко, маловероятно, что Пригожин ведет самостоятельную политическую игру.

"Он, как и Кадыров — просто карта в колоде Путина. Самостоятельной роли Пригожин не играет. В данном случае складывается ощущение, что его используют как спойлер для сворачивания так называемой "СВО". Иными словами, интервью Пригожина — это попытка прозондировать мнение российских масс: как они отреагируют на возможное отступление из Украины? Потому что уже становится понятно, что никаких целей эта "СВО" не достигла — даже Донбасс полностью не взят", — отмечает Алексей Буряченко.

Кремль в тупике

Эксперт подчеркивает, что Россия на сегодняшний день зашла в коридор, где нет хороших решений.

"Просто так взять и слить негатив с Путина на, скажем, того же Шойгу уже не получится. Мне кажется, в Кремле уже поняли, что единственный вариант отскочить — это готовить россиян к отступлению из Украины и каким-то переговорам. Причем главным переговорщиком, по их мнению, должен быть Путин. Не какой-нибудь потенциальный преемник, а именно Путин", — считает Буряченко.

В этих раскладах роль Пригожина состоит в запугивании российской аудитории ужасами революции и гражданской войны, в которые может погрузиться Россия, если война будет продолжаться.

"При этом Пригожин одновременно пытается решить и свои проблемы — а они у него сейчас огромные. Вспомните, он неоднократно пытался декларировать отход "Вагнера" из Бахмута. Складывается впечатление, что у него действительно крайне не хватает людей и ресурсов, чтобы удерживать город. А положить в Бахмуте то, что осталось от его ЧВК, для Пригожина сейчас равносильно самоубийству. Поэтому ему выгодно отползти оттуда под любым предлогом", — сказал политолог.

Пригожин и украинская разведка

Также эксперт не исключает, что основатель ЧВК "Вагнер" поддерживает контакт с украинскими спецслужбами.

"Я не удивлюсь, если такие контакты существуют. Любые спецслужбы мира, в том числе и украинские, работают в интересах своего государства. И если эти интересы требуют контакта с персонажами, подобными Пригожину — они будут работать с Пригожиным. На сторону ВСУ Пригожин, конечно, не перейдет: у него один хозяин, и этот хозяин — Путин. Но в рамках своих интересов сотрудничать с украинцами он будет", — сказал Буряченко.

В качестве аналогии политолог привел кейс с уничтожением 26 февраля 2022 года колонны кадыровцев, в результате чего, в частности, погиб соратник Кадырова, командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

"Тогда было подтверждено, что их позиции слили свои же. Почему бы и Пригожину не играть в такую же игру? Сейчас он играет против Герасимова и Шойгу, так почему бы ему не сделать так, чтобы у них ничего не получалось? Иными словами, у Пригожина есть серьезный мотив сливать информацию", — считает Алексей Буряченко.

Напомним, в середине мая издание The Washington Post сообщило, что Пригожин якобы предлагал Главному управлению разведки Украины информацию о позициях российских военных. По данным издания, владелец ЧВК "Вагнер" пытался обменять эти сведения на сдачу Бахмута.