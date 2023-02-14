"Червоні лінії" відміняються: про що США попередили путіна

Американський уряд дав чіткий сигнал росіянам

Сполучені Штати Америки попередили керівництво російської федерації про готовність евакуювати своїх громадян з росії. Це може статися, якщо керівництво рф не припинить практику малювати світу свої "червоні лінії".

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Заява посольства Сполучених Штатів щодо евакуації своїх громадян із росії — це дуже серйозний і потужний сигнал", — сказав Снєгирьов.

За його словами, таким чином США серйозно дали зрозуміти росії напередодні зустрічі в "Рамштайні": якщо ви знову будете розповідати про "червоні лінії", ми готові до евакуації наших громадян з вашої території, мовляв, досить вам бавитися.

Як світ ставиться до росії

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Фото: REUTERS/Leah Millis