"Красные линии" отменяются: о чем США предупредили путина

Пригрозили: стало известно, о чем США предупредили россию
Соединенные Штаты Америки предупредили руководство российской федерации о готовности эвакуировать своих граждан из россии. Это может произойти, если руководство рф не прекратит практику рисовать миру свои "красные линии".
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Заявление посольства Соединенных Штатов об эвакуации своих граждан из россии — это очень серьезный и мощный сигнал", — сказал Снегирев.
По его словам, таким образом США серьезно дали понять россиянам накануне встречи в "Рамштайне": если вы снова будете рассказывать о "красных линиях", мы готовы к эвакуации наших граждан с вашей территории, мол, достаточно играться.
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Фото: REUTERS/Leah Millis