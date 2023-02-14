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Пригрозили: стало известно, о чем США предупредили россию

14 февраля 2023 11:14
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
"Красные линии" отменяются: о чем США предупредили путина
Американское правительство дало четкий сигнал россиянам
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Соединенные Штаты Америки предупредили руководство российской федерации о готовности эвакуировать своих граждан из россии. Это может произойти, если руководство рф не прекратит практику рисовать миру свои "красные линии".

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Заявление посольства Соединенных Штатов об эвакуации своих граждан из россии это очень серьезный и мощный сигнал", — сказал Снегирев.

По его словам, таким образом США серьезно дали понять россиянам накануне встречи в "Рамштайне": если вы снова будете рассказывать о "красных линиях", мы готовы к эвакуации наших граждан с вашей территории, мол, достаточно играться.

Как мир относится к россии

Европейский союз признал россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Это связано с тем, что россия начала полномасштабную войну против Украины.

ПАСЕ подали проект резолюции о признании ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Она угрожает всему миру.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов резко ответил российскому коллеге.

Данилов напомнил, что Украина не Корея, поэтому не будет никаких разделов территории, как в Корее, не будет никаких навязанных извне сценариев.

Фото: REUTERS/Leah Millis

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