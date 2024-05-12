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Пограничники бригады Помста уничтожили бронированный тягач и машину с десантом РФ — взрывное видео

12 мая 2024 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники бригады Помста уничтожили бронированный тягач и машину с десантом РФ — взрывное видео
Броннированный тягач россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине более двух лет идет полномасштабная война. Защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле.

Соответствующие кадры работы по врагу обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 12 мая.

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Уничтожение техники оккупантов на Купянском направлении

В ходе аэроразведки бойцы главного оперативно-розыскного отдела "Луганск" на Купянском направлении обнаружили несколько единиц вражеской техники, замаскированной в капонирах.

Они передали информацию о расположении российских целей ударным группам БпЛА, которые нанесли огненное поражение и уничтожили бронированный тягач и боевую машину десанта оккупантов.

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Скриншот поста ГПСУ

Ранее воины 93-й отдельной механизированной бригады с помощью дронов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что пограничники бригады "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона уничтожили вражескую цель — 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

Кроме того, бойцы первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

беспилотники
Харьковская область
оккупанты
Купянск
война в Украине
ракетный удар

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