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Пограничники показали, как ведут ожесточенные бои с оккупантами в промзоне Бахмута

11 марта 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские бойцы выдержали несколько штурмовых атак оккупантов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы обороны Украины, в том числе и подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с оккупантами за город Бахмут в Донецкой области. Недавно пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с российскими военными в промзоне.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Украинские бойцы выдержали несколько штурмовых атак оккупантов. Россияне закрепились в одном из цехов и накапливали силы, чтобы продолжать свое наступление. Пограничники нанесли контрудар по месту сосредоточения захватчиков.

"Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ и ликвидировала вагнеровцев. Для поражения резерва противника пограничники устроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые как раз подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляет отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Также мы писали, что линия фронта в Бахмуте проходит через реку Бахмутку, на которой взорваны все мосты. Восточная, оккупированная часть города стала для российских наемников из "Вагнера" настоящей зоной смерти.

Добавим, наступление армии рф на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что в россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.

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