Пограничники показали кадры отражения штурма оккупантов вблизи Бахмута
Украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг привлекал тяжелую технику.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 7 апреля.
Уничтожение оккупантов возле Бахмута
Бронегруппа противника в составе 23 оккупантов при поддержке танка и четырех бронетранспортеров пыталась штурмовать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.
Однако украинским пограничникам бригады Гвардии наступления "Помста" удалось уничтожить БТР-82А, ликвидировать девять российских оккупантов и обезвредить еще шесть пехотинцев.
Напомним, операторы Сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.
Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".
Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили технику при разведке на местности.
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