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Пограничники показали кадры отражения штурма оккупантов вблизи Бахмута

7 апреля 2024 23:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники показали кадры отражения штурма оккупантов вблизи Бахмута
Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники отразили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении. Там враг привлекал тяжелую технику.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Бронегруппа противника в составе 23 оккупантов при поддержке танка и четырех бронетранспортеров пыталась штурмовать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

Однако украинским пограничникам бригады Гвардии наступления "Помста" удалось уничтожить БТР-82А, ликвидировать девять российских оккупантов и обезвредить еще шесть пехотинцев.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, операторы Сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.

Также мы писали, что бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили технику при разведке на местности.

пограничники
Донецкая область
оккупанты
Бахмут
война в Украине
фронт

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