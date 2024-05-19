В Волчанске бойцы уничтожили группу россиян

Место расположения оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, пограничники нанесли поражение российской пехоте на направлении Волчанска Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Пограничники уничтожили оккупантов в Волчанске

Пограничники бригады "Сталевий кордон" обнаружили две группы пехоты захватчиков в Волчанске. Одна из них находилась под мостом, а другая — в доме.

Так, украинские операторы FPV-дронов отработали по российским "норам". В настоящее время данные о потерях оккупантов уточняются.

Напомним, бойцы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины ликвидировали штурмовую группу оккупантов.

Также мы писали, что бойцы ГУР нанесли успешные удары FPV-дронами по оккупантам на Харьковщине. Там была уничтожена бронетехника и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М".

Кроме того, пограничники уничтожили вражеский ударный БпЛА. В этом им помог крупнокалиберный пулемет Browning M2.