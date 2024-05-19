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Пограничники обнаружили и уничтожили две группы пехоты оккупантов в Волчанске — видео

19 мая 2024 11:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Волчанске бойцы уничтожили группу россиян
Место расположения оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, пограничники нанесли поражение российской пехоте на направлении Волчанска Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Пограничники уничтожили оккупантов в Волчанске

Пограничники бригады "Сталевий кордон" обнаружили две группы пехоты захватчиков в Волчанске. Одна из них находилась под мостом, а другая — в доме.

Так, украинские операторы FPV-дронов отработали по российским "норам". В настоящее время данные о потерях оккупантов уточняются.

Напомним, бойцы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины ликвидировали штурмовую группу оккупантов.

Также мы писали, что бойцы ГУР нанесли успешные удары FPV-дронами по оккупантам на Харьковщине. Там была уничтожена бронетехника и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М".

Кроме того, пограничники уничтожили вражеский ударный БпЛА. В этом им помог крупнокалиберный пулемет Browning M2.

пограничники
Харьковская область
оккупанты
дроны
война в Украине
FPV-дроны

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