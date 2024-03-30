Захисники знищили замаскований бронетранспортер окупантів — ефектні кадри

Знищення бронетранспортера. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворога та його військову техніку на нашій землі. Зокрема, прикордонникам вдалося ліквідувати замасковану військову техніку росіян.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ в Telegram в суботу, 30 березня.

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Знищення бронетранспортера окупантів

За допомогою дронів прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" атакували замаскований плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ окупантів.

На кадрах видно, як в результаті влучань бронетранспортер вибухнув — у ньому здетонував боєкомплект.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

Також ми писали, що на Харківському напрямку прикордонники знищили російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Крім того, на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян.