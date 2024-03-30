Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Захисники знищили замаскований бронетранспортер окупантів — ефектні кадри arrow

Захисники знищили замаскований бронетранспортер окупантів — ефектні кадри

30 березня 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники знищили замаскований бронетранспортер окупантів — ефектні кадри
Знищення бронетранспортера. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворога та його військову техніку на нашій землі. Зокрема, прикордонникам вдалося ліквідувати замасковану військову техніку росіян.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ в Telegram в суботу, 30 березня.

Читайте також:

Знищення бронетранспортера окупантів

За допомогою дронів прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" атакували замаскований плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ окупантів.

На кадрах видно, як в результаті влучань бронетранспортер вибухнув — у ньому здетонував боєкомплект.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

Також ми писали, що на Харківському напрямку прикордонники знищили російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Крім того, на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. 

кордон
прикордонники
військова техніка
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом