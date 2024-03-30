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Пограничники установили украинский флаг в населенных пунктах вблизи России — видео

30 марта 2024 17:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники установили украинский флаг в населенных пунктах вблизи России — видео
Поднятие украинского флага. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники из подразделения "Сталевий кордон" подняли флаг Украины над тремя населенными пунктами Харьковской области. Речь идет о Шабельном, Песчаном и Дегтярном.

Такое видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 30 марта.

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"Пограничники "Сталевого кордону" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное сине-желтое знамя", — говорится в сообщении.

Известно, что эти населенные пункты в Харьковской области находятся вблизи государственной границы с Россией в так называемой "серой зоне".

В ГПСУ отметили, что территория разрушенных поселков плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов она непригодна для проживания.

Однако украинские защитники контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничникам удалось ликвидировать замаскированный бронетранспортер россиян.

Также мы писали, что на Харьковском направлении пограничники уничтожили российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Кроме того, украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян на Лиманском направлении.

пограничники
Харьковская область
война в Украине
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фронт

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