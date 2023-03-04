ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Військові збили вісім БпЛА різних типів

Протягом минулої доби авіація України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два — по ЗРК на вогневих позиціях. До того ж ЗСУ вдалося збити російський літак.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада побоюється активізації проукраїнського руху. Вона створює так звані "добровільні дружини".

Також ми писали, що геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід.

Додамо, розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.