ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було ліквідовано близько 152 190 окупантів

За добу українські військові ліквідували ще 820 окупантів. До того ж ЗСУ знищили чотири танки та один літак.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано;

танків — 3409 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 6 683 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 414 (+12) од.;

РСЗВ — 487 (+3) од.;

засобів ППО — 247 (+0) од.;

літаків — 302 (+1) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 066 (+5);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 289 (+8) од.;

спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, у Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада побоюється активізації проукраїнського руху. Вона створює так звані "добровільні дружини".

Також ми писали, що розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.