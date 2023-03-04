Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян arrow

ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян

4 березня 2023 08:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було ліквідовано близько 152 190 окупантів
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За добу українські військові ліквідували ще 820 окупантів. До того ж ЗСУ знищили чотири танки та один літак.

Про це повідомляє Генштаб.

Читайте також:

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків — 3409 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 683 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2 414 (+12) од.;
  • РСЗВ — 487 (+3) од.;
  • засобів ППО — 247 (+0) од.;
  • літаків — 302 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 066 (+5);
  • крилатих ракет — 873 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 289 (+8) од.;
  • спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, у Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада побоюється активізації проукраїнського руху. Вона створює так звані "добровільні дружини".

Також ми писали, що розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:03 Дефіцит потужності відсутній 21-й день поспіль та не прогнозується, — Укренерго

10:50 Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення

Новина з відео

10:48 Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Новина з відео

10:30 Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

10:30 Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:21 В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть

Новина з фото

10:13Окупанти обстріляли Донецьку область: пошкоджено будинки та медичний заклад

Новина з фото

09:51 Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі

09:29 Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО

09:09 Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів

Новина з відео

10:48 Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Новина з відео

10:30 Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

Новина з відео

23:58 Пушилін похвалився поїздкою до Чечні та видав порцію лестощів Кадирову

Новина з відео

22:04 "Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

Новина з відео

21:41 "Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:36 "Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Новина з відео

19:25 На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

Новина з відео

18:46 "Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:21 Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

Актуальне по темі

None 4 Березень 11:03

Дефіцит потужності відсутній 21-й день поспіль та не прогнозується, — Укренерго

None 4 Березень 10:27

Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення

None 4 Березень 10:48

Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

None 4 Березень 10:24

Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB