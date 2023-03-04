Пограничники уничтожили в Бахмуте 25 оккупантов: что известно
Пограничная артиллерия Украины уничтожила 25 оккупантов в Бахмуте. Россиян удалось выследить с помощью дронов.
Об этом сообщает ГНСУ.
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"Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении. В результате слаженных действий из вражеских штурмовиков было уничтожено", — говорится в сообщении.
Напомним, за сутки украинские военные ликвидировали еще 820 оккупантов. К тому же ВСУ уничтожили четыре танка и один самолет.
Также мы писали, что расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Добавим, украинская оборона города Бахмут испытывает все более серьезное давление. В городе Донецкой области и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои.