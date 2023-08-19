"Приліт" по Чернігову: коментар організаторів виставки дронів у драмтеатрі

Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: МВС

У суботу, 19 серпня РФ здійснила ракетний удар по Чернігову. "Приліт" прийшов драмтеатром, де проходила виставка дронів і організатори встигли відреагувати на атаку.

Про це повідомила Марія Берлінська.

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Що кажуть організатори виставки

За словами Берлінської, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, виставку припинили, і співробітники неодноразово закликали всіх присутніх піти у притулок. Дехто з них не погодився і вишив на вулицю. При цьому всі, хто ховався в укритті, залишилися неушкодженими.

Також Берлінська повідомила, що подію було заздалегідь затверджено місцевою адміністрацією, і майданчик для його проведення було надано офіційно. Інформація про майбутню подію була доступна публічно, проте деталі про точне місце проведення були передані лише тим, хто пройшов попередню реєстрацію, і це сталося лише за кілька годин до початку.

"Ми передали всі контактні дані учасників відповідним службам. Зараз активно взаємодіємо з СБУ, надаючи всі необхідні матеріали для швидкого розслідування", — сказала вона.

Повідомлення Марії Берлінської. Фото: скриншот

Що відомо виставку дронів

На захід запрошували представників виробничих компаній, військових, авіаційних шкіл та соціально відповідальні підприємства. Захід був організований у партнерстві з Чернігівською військовою адміністрацією та об'єднанням оборонних рішень Brave1.

Повідомлення організаторів виставки. Фото: скрншотіи

Що кажуть у Чернігівській міськраді

Своєю чергою у Чернігівській міській раді повідомили, що виставка дронів не була з кимось узгоджена. При цьому жодних дозволів не видавали, відповідно.

Повідомлення Чернігівської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинуло шестеро людей. Серед них є дитина.