"Прилет" по Чернигову: комментарий организаторов выставки дронов в драмтеатре

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: МВД

В субботу, 19 августа РФ совершила ракетный удар по Чернигову. “Прилет” пришел по драмтеатру, где проходила выставка дронов и организаторі успели отреагировать на атаку.

Об этом сообщила Мария Берлинская.

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Что говорят организаторы выставки

По словам Берлинской, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, выставку приостановили, и сотрудники неоднократно призвали всех присутствующих уйти в убежище. Некоторые из них не согласились и вышил на улицу. При этом, все, кто прятался в укрытии, остались невредимыми.

Также Берлинская сообщила, что событие было заблаговременно утверждено местной администрацией, и площадка для его проведения была предоставлена официально. Информация о предстоящем событии была доступна публично, однако детали о точном месте проведения были переданы только тем, кто прошел предварительную регистрацию, и это произошло всего за несколько часов до начала.

"Мы передали все контактные данные участников соответствующим службам. Сейчас активно взаимодействуем с СБУ, предоставляя все требуемые материалы для быстрого расследования", — сказала она.

Сообщение Марии Берлинской. Фото: скриншот

Что известно выставку дронов

На мероприятие приглашали представителей производственных компаний, военных, авиационных школ и социально ответственные предприятия. Мероприятие было организовано в партнерстве с Черниговской военной администрацией и объединением оборонных решений Brave1.

Сообщение организаторов выставки. Фото: скриншот

Что говорят в Черниговской горсовете

В свою очередь, в Черниговском городском совете сообщили, что выставка дронов не была с кем-то согласована. При этом никакие разрешения не выдавались, соответственно.

Сообщение Черниговского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибло шесть человек. Среди них есть ребенок.