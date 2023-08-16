Принудительная мобилизация: на войне против Украины погибло более 20 тысяч жителей Горловки

Мобилизированный возле автобуса. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские террористы продолжают совершать военные преступления. Среди них – мобилизация гражданских на временно оккупированных территориях. В результате погибли более 20 тысяч жителей Горловки.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Оккупанты стремятся уничтожить украинцев любой ценой. Поэтому террористы безжалостно принудительно мобилизуют гражданских на ТОТ и отправляют на воевать против Украины.

"Из жителей ТОТ формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", — отмечает Нацсопротивление.

По информации Центра, оккупационная администрация Горловки Донецкой области пожаловалась российскому командованию большими потерями среди мобилизованных жителей города.

"Колаборанты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году", — говорится в сообщении.

При этом цели "спецоперации" не достигаются и постоянно изменяются. В прошлом году для достижения эфемерных целей мобилизовали 300 тыс. граждан РФ.

"Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой РФ" , — говорится в сообщении.

Таким образом, чтобы восполнить потери и не потерять популярность войны среди граждан собственного государства, российские террористы готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях. Сейчас оккупанты уже формируют списки мужчин.

"План по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", — отметили в Центре нацсопротивления.

Также в сообщении отмечают, что мобилизация мирных жителей на захваченные территории является международным преступлением.

Напомним, в Генштабе сообщили, что россияне производят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.

Также стало известно, что оккупанты хотят поставить украинских детей в реестр военного учета РФ.

К тому же, россияне требуют деньги у людей в оккупации за отсрочку от мобилизации.