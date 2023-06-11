В Міноборони Британії оприлюднили дані про величезні втрати Росії у Бахмуті

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія за кожні 48 см захопленої території у Бахмуті втрачала одного військового вбитим або пораненим. Україна не дає спокою окупантам та продовжує боротися.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

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"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі", — зазначили у Міноборони Британії в Twitter.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.



But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.



Ukraine fights on.



🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/onUlhSoYl7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2023

Скільки солдатів втратила Росія

У Бахмуті Росія змогла просунутися на 29 кілометрів. Проте з травня 2022 року РФ втратила на цьому напрямку фронту до 60 тисяч осіб.

Пастки для росіян у Бахмуті

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник у коментарі Новини.LIVE заявив, що російські окупаційні підрозділи в своєму намірі захопити Бахмут потрапили у пастку. В ній зараз іде методичне знищення військ агресора Збройними силами України.

"Під Бахмутом у них — катастрофа, оскільки стратегічний задум не вдався, вони просто перетворили місто на щебінь, а далі просунутися не можуть. А панівні висоти належать нам", — сказав Черник.

За його словами, наразі підрозділи українських Сил оборони перебувають у місті у стані маневреної оборони.

Як зазначив військовий експерт, успіх для росіян був би, якби вони різко перейшли до оперативної дуги: Часів Яр — Константинівка або — Краматорськ — Слов'янськ.

"Якби таке сталося, то ми би констатували успіх їхньої стратегічної операції", — зазначив Черник.

Нагадаємо, українські війська підготували капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ.