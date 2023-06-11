В Міноборони Британії оприлюднили дані про величезні втрати Росії у Бахмуті
Росія за кожні 48 см захопленої території у Бахмуті втрачала одного військового вбитим або пораненим. Україна не дає спокою окупантам та продовжує боротися.
Про це повідомило Міністерство оборони Британії.
"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі", — зазначили у Міноборони Британії в Twitter.
In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2023
But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.
Ukraine fights on.
🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/onUlhSoYl7
Скільки солдатів втратила Росія
У Бахмуті Росія змогла просунутися на 29 кілометрів. Проте з травня 2022 року РФ втратила на цьому напрямку фронту до 60 тисяч осіб.
Пастки для росіян у Бахмуті
Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник у коментарі Новини.LIVE заявив, що російські окупаційні підрозділи в своєму намірі захопити Бахмут потрапили у пастку. В ній зараз іде методичне знищення військ агресора Збройними силами України.
"Під Бахмутом у них — катастрофа, оскільки стратегічний задум не вдався, вони просто перетворили місто на щебінь, а далі просунутися не можуть. А панівні висоти належать нам", — сказав Черник.
За його словами, наразі підрозділи українських Сил оборони перебувають у місті у стані маневреної оборони.
Як зазначив військовий експерт, успіх для росіян був би, якби вони різко перейшли до оперативної дуги: Часів Яр — Константинівка або — Краматорськ — Слов'янськ.
"Якби таке сталося, то ми би констатували успіх їхньої стратегічної операції", — зазначив Черник.
Нагадаємо, українські війська підготували капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ.