Путін через нестачу людей дозволив вербувати в армію зеків і пенсіонерів

Мобілізація в Росії. Фото: росЗМІ

Володимир Путін підписав закон, який дозволяє вербувати у збройні сили Російської Федерації засуджених. Також закон підняв вікову стелю перебування на контракті в російській армії до 70 років.

Про це повідомило державне інформаційне агентство ТАСС.

Читайте також:

Путін зробив послаблення засудженим

Через нестачу людей у збройних силах Російської Федерації Володимир Путін розширив категорії людей, яких можна залучати до війни в Україні через процес підписання контрактів з російською армією.

Так, він підписав закон, який офіційно дозволяє підписувати контракти із збройними силами РФ засудженим. Їх при цьому можуть достроково звільнити від відбування покарань після підписання контракт.

Хворі та пенсіонери

Крім того, на контракт в російську армію тепер зможуть брати навіть осіб, обмежено придатних до військової служби.

А ще верхню межу перебування на контрактній службі у військовий час підвищили до 70 років. Що дозволить залучати до війни в Україні навіть пенсіонерів.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.