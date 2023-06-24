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Путин из-за нехватки людей позволил вербовать в армию зэков и пенсионеров

24 июня 2023 17:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин из-за нехватки людей позволил вербовать в армию зэков и пенсионеров
Мобилизация в России. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Путин подписал закон, позволяющий вербовать в вооруженные силы Российской Федерации осужденных. Также закон поднял вековой потолок пребывания на контракте в российской армии до 70 лет.

Об этом сообщило государственное информационное агентство ТАСС .

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Из-за нехватки людей в вооруженных силах Российской Федерации Владимир Путин расширил категории людей, которых можно привлекать к войне в Украине из-за подписания контрактов с российской армией.

Так, он подписал закон, официально позволяющий подписывать контракты с вооруженными силами РФ осужденным. Их могут досрочно освободить от отбывания наказаний после подписания контракта.

Больные и пенсионеры

Кроме того, на контракт в российскую армию теперь смогут брать даже лица, ограниченно пригодные к военной службе.

А еще верхний предел пребывания на контрактной службе в военное время был повышен до 70 лет. Что позволит вовлекать в войну в Украине даже пенсионеров.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. 

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

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