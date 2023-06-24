Путин из-за нехватки людей позволил вербовать в армию зэков и пенсионеров
Владимир Путин подписал закон, позволяющий вербовать в вооруженные силы Российской Федерации осужденных. Также закон поднял вековой потолок пребывания на контракте в российской армии до 70 лет.
Об этом сообщило государственное информационное агентство ТАСС .
Путин сделал послабление осужденным
Из-за нехватки людей в вооруженных силах Российской Федерации Владимир Путин расширил категории людей, которых можно привлекать к войне в Украине из-за подписания контрактов с российской армией.
Так, он подписал закон, официально позволяющий подписывать контракты с вооруженными силами РФ осужденным. Их могут досрочно освободить от отбывания наказаний после подписания контракта.
Больные и пенсионеры
Кроме того, на контракт в российскую армию теперь смогут брать даже лица, ограниченно пригодные к военной службе.
А еще верхний предел пребывания на контрактной службе в военное время был повышен до 70 лет. Что позволит вовлекать в войну в Украине даже пенсионеров.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.