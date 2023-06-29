ЧВК "Вагнер" не будет воевать в Украине, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Минобороны Украины

ЧВК "Вагнер" больше не будет воевать в Украине. При этом это самое эффективное подразделение РФ, которое могло добиться успеха любой ценой.

Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде".

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По словам главы разведки, ситуация с "мятежем Вагнера" выявила компрометацию руководства России и разрушила ложный миф о его непоколебимости. Кроме того, российским военно-космическим силам нанесены значительные потери.

"Особенно важно, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участие в военных действиях на территории Украины. Это подразделение РФ считалось одним из наиболее эффективных и готовым достичь успеха любой ценой", — сказал Буданов.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Также мы писали, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Именно так в Госдуме РФ отреагировали на бунт Пригожина и "вагнеровцев".