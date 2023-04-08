"П*зды тут получаем": оккупант рассказал, как ВСУ уничтожили целое подразделение россиян

Российские оккупанты несут большие потери в Украине. Фото: ura.ru

Российские военнослужащие жалуются на большие потери в ходе боевых действий в Украине. Кое-где идет речь о гибели целых подразделений вместе с командиром.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора двух российских военнослужащих, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Детали разговора

Оккупант рассказывает своему другу, который сейчас также несет службу в армии, однако, очевидно, не на передовой в Украине, о сложностях в попытках пробить оборону украинских военных.

Оккупант жалуется, что ВСУ имеют укрепленные базы, которые не поддаются никакому российскому оружию, и осуществляют успешные операции, во время которых оккупанты погибают десятками.

— Первая партия "Вагнера уже домой вернулась.

— "Вагнер", я тебе могу больше сказать. Если сейчас все х*ево будет, в апреле тоже поедете сюда.

— Ну а х*ли, все поедем, если надо будет.

— Мы как-то п*зды тут получаем, за*бемся.

— П*зды получаете?

— Прям конкретно моментами бывает получаем п*зды.

— Ну конечно, х*ли, если бы оружие не поставляло это, зарубеж е*аный.

— У нас тут одно место голову е*ет. Его не могут взять. Тут нацпарк есть, они там восемь лет готовились, у них бункера под землей. Авиация, и что только туда не долбит. С утра до вечера туда "Грады" х*ярят, авиация-х*яция. Разбомбить не могут, их там уже почти в кольцо взяли, сейчас еще две деревушки заберут, и они в кольце будут, в этом паркет и еще в одной х*йне... Командующий армии укропов, который есть, он уже Зеленскому говорит, если мы сейчас войска не выведем с одного направлений, нас, говорит, раз*бут конкретно тут.

— П*здец б*ядь!

— У нас вон уже, набирают штурмовые отряды.

— Ну че там, пот телевизору за*бись все.

— Та ну на*уй. Я тебе больше скажу, нихуя тут за*батого нет. Если бы все было за*бись, штурмовиков бы не набирали. Сейчас добровольцев в штурмовые отряды набирают.

— А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир полностью погиб с бригадой со своей? Вот у нас паха с 83-й с Уссурийска, где ты служил. И вот мы перед тем, как сюда приехать, их раз*бали короче. Потом раз*бали еще какую-то 83-ю десатно-штурмовую, 100 человек роту. Х*й знает, сейчас до апреля, если ни*уя не будет, я документы собираю тоже отсюда на*уй.

— Конечно, надо у*бывать, на*уй оно надо!

Напомним, ранее был обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий россии резко раскритиковал приказы командования и его отношение к личному составу. Он рассказал об отсутствии нового вооружения, из-за чего оккупанты вынуждены расконсервировать старое.

Также ранее оккупант рассказал о больших потерях среди российских военнослужащих. Он пожаловался на несоответствие реальной ситуации в подразделении и того, о чем рассказывают в новостях.

Обнародована также запись разговора, в котором российский оккупант рассказал о формировании взводов из уклонистов. Он выразил желание как можно быстрее покинуть территорию Украины.