Стало известно, на что действительно способны российские "Искандеры"

Российская баллистическая ракета "Искандер" на стартовой позиции. Фото: Wikimedia commons

Во время двух ракетных атак по Киеву 29 мая и в ночь на 1 июня россиянами было использовано соответственно 11 и 10 баллистических ракет "Искандер". Как и в случае с шестью гиперзвуковыми "Кинжалами", все они были сбиты украинскими силами ПВО, что в очередной раз ударит по имиджу российского ВПК на мировом рынке оружия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Использование "Искандера" снова сыграло злую шутку с россиянами", — сказал Снегирев.

Эту ракету, пояснил он, россияне позиционируют как такую, которой "аналоговнет", ее трудно сбить.

В частности, обратил внимание Снегирев, по сообщениям официальных структур страны-оккупанта, баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер" якобы создана с использованием технологии малозаметности, а на конечном участке выхода на цель — маневрирует.

Кроме того, она оснащена комплексом РЭБ, а при атаке отстреливает так называемые тепловые ловушки.

"Все это, по мнению россиян, давало им возможность заявлять о прорыве любой противоракетной обороны потенциального противника. Но, похоже, вследствие последних сбитий об этой сказке россиянам придется забыть", — отметил военный эксперт.

Что произошло с ракетами

По сообщению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, 29 мая всего противником было выпущено в направлении Киева 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. К счастью, все цели были уничтожены силами ПВО.

В ночь на 1 июня, в День защиты детей, россияне совершили очередную ракетную атаку по Киеву. В ВСУ заявили о сбитии всех 10 "Искандеров", которыми россияне атаковали украинскую столицу. Впрочем, не обошлось без погибших в результате падения обломков сбитых ракет. Среди погибших — один ребенок.

Напомним, в ночь на 16 мая наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и 12 ракет других типов.