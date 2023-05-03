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Ракетна атака Херсона: кількість загиблих збільшилась

3 травня 2023 20:20
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Ракетна атака Херсона: кількість загиблих збільшилась
Люди біжать біля залізничного вокзалу в Херсоні, постраждалого від російського військового удару. Фото: REUTERS/Carlos Barria
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Обстріли Херсона продовжуються. Окупаційні війська завдають ударів по мирних людях. Кількість загиблих збільшилась до 18.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Обстріли Херсона

У середу зранку, 3 травня, російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Ворожі атаки тривають і досі, загинули 18 людей, ще 46 — поранені. 

"Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирних людях. Станом на зараз відомо про 18 загиблих і 46 поранених", — розповідає Єрмак.

обстріли Херсонської області
Наслідки російських обстрілів у Херсоні 3 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram
обстріли Херсонської області
Наслідки російських обстрілів у Херсоні 3 травня. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілюють місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де поранено провідника.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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