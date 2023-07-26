Ракетная атака по Хмельнитчине 26 июля: в Воздушных силах назвали цель врага

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Одной из целей ракетной атаки, которую Россия осуществила вечером 26 июля, был район Староконстантинова Хмельницкой области. Здесь расположена авиабаза украинских войск.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Подробности ракетной атаки

По словам Игната, сегодня оккупанты запустили ракеты по территории Украины из Каспия.

"Они сначала залетели с юго-востока, дальше направлялись на Харьковщину, сменили курс в Днепр, с Днепра пошли на Кропивницкий и Кировоградщину, а дальше двигались в направлении перекрестка Винницкой, Николаевской и Одесской областей, а затем в направлении Тернопольщины и Львовщины", — рассказал он.

После этого, как рассказал Игнат, во Львовской области ракеты развернулись на 180 градусов и были направлены в Хмельницкую область — в район Староконстантинова.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Сообщалось о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Вечером 26 июля взрывы прогремели в Хмельницком.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две вражеские цели.