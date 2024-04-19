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Ракетний удар по Дніпру — мешканці показали перші кадри атаки зсередини будинку

19 квітня 2024 10:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетний удар по Дніпру — мешканці показали перші кадри атаки зсередини будинку
Кадри зсередини будинку. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Було влучання в житлову п'ятиповерхівку в центрі міста, є загиблі та постраждалі.

Мешканці опублікували в Telegram кадри зсередини будинку, в який влучила ракета.

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Ракетний удар по Дніпру

На відео в одній з квартир будинку лежить вибите скло. Від сили удару вилетіли двері, віконні рами та пошкоджені меблі в оселі.

Крім того, видно, як зовні будинок палає. Також чутно звуки сигналізації автомобілів, що стояли біля будівлі.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпрі загинуло восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Також жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ. 

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. 

Дніпро
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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