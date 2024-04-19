Ракетный удар по Днепру — жители показали первые кадры атаки изнутри дома
Российские войска утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. Было попадание в жилую пятиэтажку в центре города, есть погибшие и пострадавшие.
Жители опубликовали в Telegram кадры изнутри дома, в который попала ракета.
Ракетный удар по Днепру
На видео в одной из квартир дома лежит выбитое стекло. От силы удара вылетели двери, оконные рамы и поврежденная мебель в жилье.
Кроме того, видно, как снаружи дом пылает. Также слышны звуки сигнализации стоящих возле здания автомобилей.
Напомним, в результате ракетного удара по Днепру погибли восемь человек, среди них двое детей. Еще 25 человек получили ранения.
Также жительница поврежденной многоэтажки в Днепре рассказала детали утренней атаки местным СМИ.
Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
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