Ракетный удар по Запорожью: первые подробности
5 августа 2023 19:50
Обстрелы Запорожья. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен по окрестностям города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
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Есть ли пострадавшие
"Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются", — добавил он.
Взрывы в городе
Ранее в Запорожье местные жители сообщили о звуках взрывов. Это произошло во время масштабной воздушной тревоги в Украине.
Напомним, 29 июля российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки РФ погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина.