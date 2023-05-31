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РДК показал, как проводит "операцию" в Белгородской области

31 мая 2023 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РДК показал, как проводит "операцию" в Белгородской области
Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото: t.me/russvolcorps
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

"Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из Белгородской области. Бойцы показали, как проводят "операцию".

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса".

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Бойцы рассказали, что за сутки им удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут в Донецкой области.

"Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких "упражнений" мы смогли угнать новый БТР-82А! Дальше больше", — говорится в сообщении.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Добавим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

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