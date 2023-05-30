Истерика и паника: реакции российских пропагандистов на атаку дронами по Москве

Владимир Соловьев. Фото: скриншот YouTube

Атака беспилотников, совершенная утром 30 мая по Москве, вызвала панику среди не только среди москвичей, но и среди закаленных работников роспропаганды и депутатов Госдумы. Новини.LIVE собрали наиболее яркие реакции Кремля на новые реалии, в которых теперь придется жить России.

Будет только хуже

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, скандально известный своими антиукраинскими высказываниями, небезосновательно опасается, что атака дронов на Москву — это только начало.

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"Отбитая сегодня налет эскадрильи (8) дронов на Москву — это новая реальность, которую предстоит осознать. Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать", — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Его коллега, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ранее предлагавший россиянам самостоятельно закупать ПВО, сетует, что Россия — слишком большая страна, чтобы обеспечить себе защиту от дронов.

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", — цитирует Картаполова российский телеграм-канал.

Что характерно, до простой мысли о том, что если страна и так чересчур велика, то нечего захватывать чужие территории, глава оборонного комитета Госдумы так и не додумался. Зато бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, раненный в интересное место на Донбассе, приветствует решение московских властей отключить в российской столице GPS и требует искоренить "вражескую" спутниковую связь на всей территории России.

"Денацификация и демилитаризация"

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас привычно призывает уничтожить всю Украину.

"Единственный способ исключить атаки на Луганск, Донецк, Белгород, Москву - денацификация и демилитаризация всей территории остатков бывшей Украинской ССР", — написал он.

Впрочем, пропагандист Антон Красовский, давно уставший от обещаний российской власти захватить "Киев за три дня", не верит Клишасу.

Сядут все!

Со своей стороны, лидер роспропаганды Владимир Соловьев предложил другой надежный способ борьбы с беспилотниками — посадить россиян, пересказывающих "фейки" об атаке на Москву.

"Понятно, что украинское ЦИПсО не будет сидеть сложа руки. Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы. Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности", — написал Соловьев.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, призывавший бомбить дома мирных жителей в Киеве, согласен с Соловьевым и обещает инициировать закон об уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников. В то же время, по мнению Гурулева, ничего страшного утром 30 мая в Москве не произошло.

"Я бы не поддавался панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Из всего их количества практически ничего не долетело", — уверяет Гурулев в своем телеграм-канале.

Все идет по плану?

Также "ничего не происходит" и в личной реальности Владимира Путина — по крайней мере, если верить его пресс-секретарю Дмитрию Пескову.

По словам Пескова, Путин не планирует обращаться к гражданам в связи с атакой дронов на Москву, а вместо этого проведет 30 мая запланированную встречу с предпринимателями.

"В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", — цитирует Пескова российское агентство "РИА Новости".

Тем временем телеграм-канал "Милитарист" публикует красноречивую карту прилетов БПЛА в Москве и Подмосковье, а московская полиция зачем-то срочно принялась проверять канализационные люки. C чем связана эта проверка — на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили об атаке беспилотников на Москву, совершенной утром 30 мая. По данным, обнародованным депутатом Госдумы Александром Хинштейном, один из БПЛА упал неподалеку от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Также свои переживания по поводу утренних взрывов выложила в Сеть "либеральная оппозиционерка", пропагандистка Ксения Собчак, проживающая в закрытом элитном районе на Рублево-Успенском шоссе.

Украинский военный аналитик Петр Черник отметил, что атака беспилотников 30 мая нанесла мощный имиджевый удар по российской системе ПВО.

"Их хваленые, сверхмощные, не имеющие аналогов в мире С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и другие не смогли перехватить прошедшие немалое расстояние беспилотники", — сказал эксперт.