Реалии войны: военные показали, как выкапывают своего побратима из земли после "прилета"
Украинские военные показали настоящие реалии войны. Им удалось снять на видео последствия вражеского "прилета". Одного из военных полностью засыпало землей.
Видео опубликовал УНИАН.
Последствия "прилета" на фронте
На видео можно услышать мощный взрыв от вражеского прилета по позициям украинских военных. После этого одного из бойцов полностью засыпало землей. Его побратимы не растерялись и голыми руками начали спасать военного. Они быстро помогли ему и успокоили.
Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Также мы писали, что, продолжая контрнаступление, Силы обороны Украины имеют успех на южном фронте. Речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Добавим, Залужный отметил, что украинскую армию, которая продолжает контрнаступление, не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.