Реалии войны: военные показали, как выкапывают своего побратима из земли после "прилета"

Украинский военный, которого засыпало землей после "прилета". Фото: скриншот из видео

Украинские военные показали настоящие реалии войны. Им удалось снять на видео последствия вражеского "прилета". Одного из военных полностью засыпало землей.

Видео опубликовал УНИАН.

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На видео можно услышать мощный взрыв от вражеского прилета по позициям украинских военных. После этого одного из бойцов полностью засыпало землей. Его побратимы не растерялись и голыми руками начали спасать военного. Они быстро помогли ему и успокоили.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что, продолжая контрнаступление, Силы обороны Украины имеют успех на южном фронте. Речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Добавим, Залужный отметил, что украинскую армию, которая продолжает контрнаступление, не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.