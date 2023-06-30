Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Реалии войны: военные показали, как выкапывают своего побратима из земли после "прилета" arrow

Реалии войны: военные показали, как выкапывают своего побратима из земли после "прилета"

30 июня 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Реалии войны: военные показали, как выкапывают своего побратима из земли после "прилета"
Украинский военный, которого засыпало землей после "прилета". Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные показали настоящие реалии войны. Им удалось снять на видео последствия вражеского "прилета". Одного из военных полностью засыпало землей.

Видео опубликовал УНИАН.

Читайте также:

Последствия "прилета" на фронте

На видео можно услышать мощный взрыв от вражеского прилета по позициям украинских военных. После этого одного из бойцов полностью засыпало землей. Его побратимы не растерялись и голыми руками начали спасать военного. Они быстро помогли ему и успокоили.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что, продолжая контрнаступление, Силы обороны Украины имеют успех на южном фронте. Речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Добавим, Залужный отметил, что украинскую армию, которая продолжает контрнаступление, не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз