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Речник ВМС розповів, як окупанти "охороняють" Кримський міст

7 вересня 2023 11:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Речник ВМС розповів, як окупанти "охороняють" Кримський міст
Кримський мыст. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти посилили захист Кримського мосту. Для цього ворог залучив шість катерів та п'ять кораблів прикордонної служби ФСБ РФ. 

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За словами Плетенчука, російські загарбники намагаються дуже щільно прикрити міст з півдня.

"На півночі теж є, але концентрація найбільша з півдня, де вони очікують атак. Також вони будують систему загороджень — в першу чергу бонові загородження", — розповів він.

Речник ВМС додав, що немає таких парканів, які ми не подолаємо.

Нагадаємо, російські окупанти могли затопити шість суден біля Кримського мосту. Ймовірно, загарбники зробили це для так званої "оборонної відповіді" на атаки морських дронів.

Також ми писали, що авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Додамо, у Службі безпеки України розповіли, як вперше підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року. Там заявили, що для атаки на незаконний об'єкт "пройшли сім кіл пекла".

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