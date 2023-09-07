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Спикер ВМС рассказал, как оккупанты "охраняют" Крымский мост

7 сентября 2023 11:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер ВМС рассказал, как оккупанты "охраняют" Крымский мост
Крымский мыст. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты усилили защиту Крымского моста. Для этого враг привлек шесть катеров и пять кораблей пограничной службы ФСБ РФ.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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По словам Плетенчука, российские захватчики пытаются очень плотно прикрыть мост с юга.

"На севере тоже есть, но концентрация наибольшая с юга, где они ожидают атак. Также они строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения", — рассказал он.

Спикер ВМС добавил, что нет таких заборов, которые мы не преодолеем.

Напомним, российские оккупанты могли затопить шесть судов у Крымского моста. Вероятно, захватчики сделали это для так называемого "оборонительного ответа" на атаки морских дронов.

Также мы писали, что авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко рассказал, каким оружием Украина может полностью уничтожить Крымский мост. По его словам, для этого требуются немецкие крылатые ракеты TAURUS.

Добавим, в Службе безопасности Украины рассказали, как впервые подорвали Крымский мост в октябре 2022 года. Там заявили, что для атаки на незаконный объект "прошли семь кругов ада".

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