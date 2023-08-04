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"Рэдис" уже в строю: "азовцы" провели тактические учения

4 августа 2023 15:08
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Рэдис" уже в строю: "азовцы" провели тактические учения
Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко на тактических учениях. Фото: facebook/"Азов"
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

"Азовцы" провели тактические учения. Они необходимы для улучшения навыков бойцов в бою и обороне. К тренировкам также присоединился один из командиров-защитников Азовстали.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Стало известно, что бойцы бригады "Азов" совместно с командованием провели тактические учения. К ним присоединился и освобожденный из плена командир защитников Азовстали Денис "Рэдис" Прокопенко.

"Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения" , — говорится в сообщении МВД.

Как сообщает прессслужба "Азова", на учениях особое внимание уделили быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.

"По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к совершению маневров с боевыми стрельбами", — подытожили на странице бригады.

  • Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
  • Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
  • Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
  • Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
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Напомним, в бригаде "Азов" показали впечатляющее видео уничтожения российской техники и оккупантов.

Также мы писали, как фейковые дела РФ против защитников могут повлиять на процесс обмена пленных.

Ранее стало известно, что командиры из "Азовстали" вернутся на войну.

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