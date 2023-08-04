"Рэдис" уже в строю: "азовцы" провели тактические учения
"Азовцы" провели тактические учения. Они необходимы для улучшения навыков бойцов в бою и обороне. К тренировкам также присоединился один из командиров-защитников Азовстали.
Об этом сообщает МВД Украины.
Что известно о тренировках бригады "Азов"
Стало известно, что бойцы бригады "Азов" совместно с командованием провели тактические учения. К ним присоединился и освобожденный из плена командир защитников Азовстали Денис "Рэдис" Прокопенко.
"Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения" , — говорится в сообщении МВД.
Как сообщает прессслужба "Азова", на учениях особое внимание уделили быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.
"По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к совершению маневров с боевыми стрельбами", — подытожили на странице бригады.
-
Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
-
Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
-
Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
-
Тактические учения "азовцев". Фото: facebook/"Азов"
Напомним, в бригаде "Азов" показали впечатляющее видео уничтожения российской техники и оккупантов.
Также мы писали, как фейковые дела РФ против защитников могут повлиять на процесс обмена пленных.
Ранее стало известно, что командиры из "Азовстали" вернутся на войну.