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Резников рассказал, почему контрнаступление отстает по графику

24 июля 2023 22:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резников рассказал, почему контрнаступление отстает по графику
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: liga.net
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану. Он назвал причины, почему так происходит.

Об этом Алексей Резников сказал для CNN.

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Глава Минобороны Украины перечислил несколько причин, почему контрнаступление медленнее, чем ожидалось.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас большое количество врагов. Так что это война, это не компьютерная игра", — сказал Резников.

По его словам, украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Он еще раз подчеркнул, что главная ценность — жизнь наших воинов.

Издание отмечает, что ситуация на южном фронте в Украине в значительной степени замедлилась из-за заминированных полей. Резников рассказал, что украинским военным пришлось вручную расчищать тропы.

По его словам, у россиян серьезные зоны безопасности с минами, поэтому очень трудно прорваться.

"Нам нужно использовать наших солдат, саперов, саперов очень медленно и очень медленно, готовя коридоры для реального наступательного движения", — добавил Резников.

Напомним, по информации западных СМИ, сейчас Украина не имеет значительных успехов в контрнаступлении против российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский анонсирует вторую волну атак.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ началось позже, чем ожидала Украина. Причиной тому стала нехватка боеприпасов и техники.

Добавим, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, когда украинские военные полностью развернут свои силы, это приведет к изменениям на поле боя.

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