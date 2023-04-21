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Резников рассказал, о чем будут говорить на заседании "Рамштайн"

21 апреля 2023 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резников рассказал, о чем будут говорить на заседании "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 апреля, в Германии проходит одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсудят стратегию Украины в этом году.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"В повестке дня — анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу", — сообщил Резников.

Он также напомнил, что в этот день исполняется годовщина основания формата "Рамштайн".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине", — подчеркнул Остин.

Также мы писали, что на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

Добавим, военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что предоставление Украине артиллерийских боеприпасов и средств ПВО станет предметом обсуждения на одиннадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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