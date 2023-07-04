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РФ атаковала Днепропетровскую область: в регионе слышны мощные взрывы

4 июля 2023 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ атаковала Днепропетровскую область: в регионе слышны мощные взрывы
РФ атаковала Днепропетровскую область. Фото иллюстративное: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 4 июля в Днепропетровской области слышны мощные взрывы. В Украине в большинстве областей продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине ночью 4 июля

В Украине ночью, 4 июля, в Украине после первой ночи начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Также сообщается, что остается угроза в ряде областей:

  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.

01:30:

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация. Это увольнение оккупированного еще в 2014 году Крыма.

Мы писали, что в ночь на 3 июля россияне снова атаковали Украину, для этого они использовали иранские ударные дроны Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила 13 БПЛА.

Также мы писали, что отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.

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