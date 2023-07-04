РФ атаковала Днепропетровскую область: в регионе слышны мощные взрывы
Ночью, 4 июля в Днепропетровской области слышны мощные взрывы. В Украине в большинстве областей продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы .
Мощные взрывы в Днепропетровской области ночью 4 июля
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепропетровской области.
Воздушная тревога в Украине ночью 4 июля
В Украине ночью, 4 июля, в Украине после первой ночи начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Также сообщается, что остается угроза в ряде областей:
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Харьковская.
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Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация. Это увольнение оккупированного еще в 2014 году Крыма.
Мы писали, что в ночь на 3 июля россияне снова атаковали Украину, для этого они использовали иранские ударные дроны Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила 13 БПЛА.
Также мы писали, что отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.