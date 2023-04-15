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РФ намагається популяризувати військову службу серед громадян, — Генштаб

15 квітня 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ намагається популяризувати військову службу серед громадян, — Генштаб
Мобілізовані чоловіки у Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія проводить кампанію з підтримки мобілізації. У РФ прагнуть поповнити втрати в живій силі. 

Про це повідомляє Генштаб

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Деталі

Російська Федерації використовує усі доступні методи, аби популяризувати військову службу. Російське керівництво обіцяє своїм громадянам високе грошове утримання та соціальний пакет.

"Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях. Останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія почала мобілізувати до регулярної армії ув'язнених та відправляти їх боротися проти України. Українські військові фіксують цілі підрозділи мобілізованих російських в'язнів. 

Також ми писали, що держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Додамо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав все російське суспільство до мобілізації. За його словами, люди готові зробити свій внесок у військові зусилля Москви в Україні.

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