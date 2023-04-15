РФ пытается популяризировать военную службу среди граждан, — Генштаб

Мобилизованные мужчины в России. Фото: росСМИ

Россия проводит кампанию по поддержке мобилизации. В РФ стремятся пополнить потери в живой силе.

Об этом сообщает Генштаб.

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Российская Федерация использует все доступные методы, чтобы популяризировать военную службу. Российское руководство обещает своим гражданам высокое денежное содержание и социальный пакет.

"Помимо СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия начала мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их бороться против Украины. Украинские военные фиксируют целые подразделения мобилизованных российских заключенных.

Также мы писали, что госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу, что дает возможность в будущем властям выдавать повестки в электронном виде, а не почтой, упрощающей процедуру призыва и устраняющей ранее препятствие некоторым уклоняться от призыва.

Добавим, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.