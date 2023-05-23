РФ перегрупує свої війська до Бєлгородської області, — Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр

Ганна Маляр сказала, що РФ перегрупує свої сили після подій, які стались у Бєлгородській області. Адже всі ЗС Росії направлені в Україну.

Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Української правди.

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"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", — сказала Ганна Маляр.

Крім цього заступниця міністра оборони прокоментувала підозри, що події у Бєлгородській області є вкидом України.

"Взяли на себе відповідальність громадяни РФ. Це може бути тільки їхня внутрішня справа", — прокоментувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що Ганна Маляр заявила, що так звані інциденти з вибухами на україно-російському кордоні, а саме в Бєлгородській області, — це передбачувана внутрішня криза. Вона назрівала ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Українські війська продовжують утримувати південно-західний район Бахмута. На флангу навколо самого міста Сили оборони України трохи просунулися.

Вчора, 22 травня, Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямі залишається практично незмінною з вчорашнього дня. Українські сили продовжують вести бої, утримуючи контроль над певними об'єктами та приватним сектором у районі "Літак".