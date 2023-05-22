Росіяни здійснюють зачистку в Бахмуті, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook/ ganna maliar

Ситуація на Бахмутському напрямі залишається практично незмінною з вчорашнього дня. Українські сили продовжують вести бої, утримуючи контроль над певними об'єктами та приватним сектором у районі "Літак".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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У той самий час противник здійснює зачистку взятих ним під контроль районів міста.

"Ворог здійснює зачистку в районах міста, взятих ним під контроль", — сказала Маляр.

За словами Маляр, боротьба за важливі висотні позиції на півночі та півдні передмістя продовжується, і українські бійці активно перешкоджають зміцненню противником на цих ділянках. Ворожі сили та ресурси мобілізовані для підтримки операцій.

"Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах — півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись", — додала Маляр.

При цьому вона уточнила, що, оборона Бахмута виконує свої військові завдання. Противник значно ослаблений у своєму наступальному потенціалі й зазнав величезних втрат, завдяки чому ми виграли час для подальших дій.

"Оборона Бахмута виконує свої військові завдання. Наступальний потенціал ворога суттєво знижено, ворогові завдано величезних втрат, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розповісти згодом", — уточнила заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут. За його словами, це сталося після багатоденної операції, що успішно завершилася.

Також ми повідомляли, що оборонна операція українських захисників у Бахмуті продовжується. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Додамо, що українські військові й досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося захопити місто на Донеччині.