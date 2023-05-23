РФ перегруппирует свои войска в Белгородскую область, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр

Анна Маляр сказала, что РФ перегруппирует свои силы после произошедших в Белгородской области событий. Ведь все ВС России направлены в Украину.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Украинской правды.

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"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", — сказала Анна Маляр.

Кроме этого, заместитель министра обороны прокомментировала подозрения, что события в Белгородской области являются вбросом Украины.

"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", — прокомментировала Анна Маляр.

Напомним, что Анна Маляр заявила, что так называемые инциденты со взрывами на украинско-российской границе, а именно в Белгородской области, это предполагаемый внутренний кризис. Она назревала еще до полномасштабного вторжения России.

Украинские войска продолжают удерживать юго-западный район Бахмута. На фланге вокруг самого города Силы обороны Украины немного продвинулись.

Вчера, 22 мая, Анна Маляр сообщила, что ситуация на Бахмутском направлении остается практически неизменной со вчерашнего дня. Украинские силы продолжают вести бои, удерживая контроль над определенными объектами и частным сектором в районе "Самолет".