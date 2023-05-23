Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ перегруппирует свои войска в Белгородскую область, — Маляр arrow

РФ перегруппирует свои войска в Белгородскую область, — Маляр

23 мая 2023 23:22
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
РФ перегруппирует свои войска в Белгородскую область, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Анна Маляр сказала, что РФ перегруппирует свои силы после произошедших в Белгородской области событий. Ведь все ВС России направлены в Украину.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Украинской правды.

Читайте также:

Маляр о ВС РФ

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", — сказала Анна Маляр.

Кроме этого, заместитель министра обороны прокомментировала подозрения, что события в Белгородской области являются вбросом Украины.

"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", — прокомментировала Анна Маляр.

Напомним, что Анна Маляр заявила, что так называемые инциденты со взрывами на украинско-российской границе, а именно в Белгородской области, это предполагаемый внутренний кризис. Она назревала еще до полномасштабного вторжения России.

Украинские войска продолжают удерживать юго-западный район Бахмута. На фланге вокруг самого города Силы обороны Украины немного продвинулись.

Вчера, 22 мая, Анна Маляр сообщила, что ситуация на Бахмутском направлении остается практически неизменной со вчерашнего дня. Украинские силы продолжают вести бои, удерживая контроль над определенными объектами и частным сектором в районе "Самолет".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас