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У ГУР розповіли скільки росіян хочуть добровільно здатись в полон в рамках проєкту "Хочу жить"

12 вересня 2023 21:08
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Валерія Пержун
редактор
У ГУР розповіли скільки росіян хочуть добровільно здатись в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
Полонені росіяни. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти продовжують добровільно здаватись в полон. Так, за час існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч росіян подали заявки.

Про це повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Представник ГУР Андрій Юсов, повідомив, що завдяки проєкту "Хочу жить" відбулись сотні у успішних епізодів здачі росіян в полон. Також він заявив, що Україна виконує свої зобов'язання.

"Що стосується можливості переходу з технікою — так, такі можливості є. Операція "Синиця", пілот вертольоту Мі-8 — тому яскраве свідчення. Україна свої зобов'язання виконала", — зазначив Юсов. 

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що після історії з гелікоптером різко побільшало росіян, готових здатися у полон.

Також генерал Сирський показав відео допиту чергового російського полоненого.

Водночас Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх".

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