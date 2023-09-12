У ГУР розповіли скільки росіян хочуть добровільно здатись в полон в рамках проєкту "Хочу жить"

Полонені росіяни. Ілюстративне фото: google.com

Окупанти продовжують добровільно здаватись в полон. Так, за час існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч росіян подали заявки.

Про це повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Представник ГУР Андрій Юсов, повідомив, що завдяки проєкту "Хочу жить" відбулись сотні у успішних епізодів здачі росіян в полон. Також він заявив, що Україна виконує свої зобов'язання.

"Що стосується можливості переходу з технікою — так, такі можливості є. Операція "Синиця", пілот вертольоту Мі-8 — тому яскраве свідчення. Україна свої зобов'язання виконала", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що після історії з гелікоптером різко побільшало росіян, готових здатися у полон.

Також генерал Сирський показав відео допиту чергового російського полоненого.

Водночас Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх".