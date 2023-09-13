РФ перебросила на войну в Украину новосформированную армию, — разведка Британии

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия перебросила на фронт новосформированную 25-ю армию. Это решение было принято на фоне отсутствия резервов. В настоящее время российские оккупанты из 25-й армии, вероятно, находятся в Луганской области.

Об этом сообщает британская разведка.

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В разведке Британии рассказали, что в августе этого года появились объявления о наборе в 25-ю российскую общевойсковую армию. В РФ заявляли, что она будет переброшена в Украину в декабре 2023 года.

"Вполне вероятно, что подразделения были поспешно введены в действие раньше частично из-за того, что Россия продолжает бороться с перераспределенными силами на фронте, а Украина продолжает контрнаступление на трех разных направлениях", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что существует также реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы предоставить командирам большей оперативной гибкости.

Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/status

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 590 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что враг опрокидывает технику и военных на Запорожское направление. Такое количество техники, которое направляется туда, видели месяц назад.

Добавим, оккупанты продолжают добровольно сдаваться в плен. Так, за время существования проекта "Хочу жить" более 25 тысяч россиян подали заявки.